MPE cobra R$ 9,8 mi de Kassab por cessão do Canindé O Ministério Público Estadual (MPE) entrou na Justiça com uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab (sem partido), alegando que o governo municipal cede irregularmente uma área pública, parte do Estádio do Canindé, à Associação Portuguesa de Desportos. Como multa, o MPE pede que prefeito e Portuguesa devolvam R$ 9,8 milhões aos cofres públicos.