MPE acusa Zeca Dirceu de propaganda antecipada O Ministério Público Eleitoral (MPE) entrou ontem com representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o secretário de Relações Institucionais do PT no Paraná, José Carlos Becker de Oliveira e Silva, conhecido como Zeca Dirceu, filho de José Dirceu e ex-prefeito do município de Cruzeiro do Oeste.