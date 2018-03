MPE abre processo contra governador interino do DF O Ministério Público Eleitoral (MPE) abriu processo administrativo contra o governador interino do Distrito Federal, Wilson Lima (PR), por suspeita de irregularidade na declaração de renda entregue por ele à Justiça Eleitoral quando se candidatou a deputado distrital, em 2006. O processo foi aberto a partir de uma representação apresentada pelo ex-presidente do PT-DF, Chico Vigilante.