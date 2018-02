MP vê desvio de R$ 13 milhões na Assembleia do PR O Ministério Público Estadual (MPE) do Paraná detectou que pelo menos R$ 13 milhões (valor sem atualização monetária) já foram desviados da Assembleia Legislativa do Estado desde 1994. "Esses são valores de um núcleo apenas, há outros núcleos muito maiores", afirmou o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), procurador Leonir Batisti. O caso é investigado também pela Polícia Federal (PF), em razão de suposto crime de sonegação fiscal.