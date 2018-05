MP vai investigar deputado por contratação de piloto A Promotoria de Justiça de Proteção do Patrimônio Público de Curitiba informou hoje ter instaurado um inquérito civil para apurar denúncias sobre a contratação de um piloto como servidor comissionado no gabinete do deputado estadual do Paraná Valdir Rossoni (PSDB). O piloto Marcelo Venâncio Brito prestaria serviços particulares ao deputado, embora os vencimentos venham da Assembleia.