MP suíço mapeia propina a autoridades no Brasil

Suspeito de ser o pivô de um caixa 2 da Alstom para a distribuição de propinas pelo mundo, Holenweger teria usado mais de US$ 2 milhões para permitir a obtenção de contratos em pelo menos 20 transferências bancárias. Nesta semana, o Tribunal Federal da Suíça julga o caso. Por enquanto, a Alstom não é acusada, só Holenweger, também suspeito de ligações com Pablo Escobar e o Cartel de Medelin, na Colômbia, e de ter usado US$ 9 milhões para garantir propinas a funcionários públicos em diversos países.

No processo, uma parte substancial da acusação usa as transferências de milhões de euros aos ex-funcionários públicos brasileiros como prova da atuação do ex-banqueiro. O processo identificou o pagamento a esquemas em 20 ocasiões no País.

Em nota, a Alstom informou que "segue um rígido código de ética, definido e implementado por meio de sérios procedimentos, de maneira a respeitar todas as leis e regulamentações mundialmente". "A empresa está colaborando com as investigações e, até o momento, as suspeitas de irregularidades em contratos não foram comprovadas e não estão embasadas em provas concretas", assinala a Alstom.

O ex-banqueiro Oskar Holenweger confirmou ter feito transferências de recursos em nome da empresa francesa para o exterior. Em julgamento num tribunal suíço iniciado nesta semana, ele negou as acusações de lavagem de dinheiro e de caixa 2. Insistiu ter agido "sob o mandato da Alstom" e alegou que na época estava convencido de que as transferências eram legais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.