MP-RS detecta fraude em financiamentos habitacionais Uma operação conjunta da Promotoria de Justiça do Rio Grande do Sul com a Polícia Militar (PM) prendeu hoje o vereador João Gaspar dos Santos (PT) e o ex-vereador Clério von Muhlen (PT) como suspeitos de participação em esquema de desvio de dinheiro destinado a projetos de habitação popular em Portão. Também foi preso o empresário José Valdir da Silva por porte ilegal de arma.