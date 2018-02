MP-RN pede multa a Marina por propaganda antecipada O Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou ontem representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a aplicação de multa à pré-candidata do Partido Verde (PV) à Presidência da Republica, Marina Silva, por propaganda antecipada. A irregularidade teria ocorrido em evento realizado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte no último dia 11, quando ela recebeu o título de cidadã honorária do Estado.