MP-RJ suspeita de desvios da Saúde para campanhas em 2006

O Ministério Público do Estado do Rio busca nos documentos apreendidos na Operação Pecado Capital, desencadeada no Rio na última terça-feira, provas de que recursos da Saúde foram desviados para campanhas políticas em 2006. Essa é a principal suspeita dos promotores envolvidos na investigação. Naquele ano, denúncias sobre ONGs contratadas pelo governo do Estado do Rio que tinham dirigentes em comum com empresas doadoras da pré-campanha de Anthony Garotinho (PMDB) à Presidência levaram o ex-governador a uma greve de fome. A investigação do MP estadual tem duas vertentes: a criminal e a cível. Garotinho e a mulher dele, a ex-governadora Rosinha Matheus , foram denunciados no processo cível porque seriam responsáveis pela contratação de ONGs pela Secretaria Estadual de Saúde que resultaram no desvio de mais de R$ 60 milhões no primeiro semestre de 2006. Um decreto editado por Rosinha no seu primeiro dia de governo determinava que todos os convênios estaduais com ONGs só poderiam ser firmados com "a expressa aprovação" da governadora. Subcontratadas pela Fundação Pro-Cefet, as ONGs Projeto Filipenses e Alternativa Social contrataram outras pequenas ONGs, a maior parte de fachada, propiciando o saque de altas quantias na boca do caixa. Pelo menos três dos 12 envolvidos presos na operação entraram com pedidos de habeas corpus na 2º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, mas os pedidos foram recusados. Entre os presos preventivamente que continuam na cadeia estão dois secretários da gestão de Rosinha: Gilson Cantarino, da Saúde, e do Trabalho, Marco Antônio Lucidi, que é ligado à Pro-Cefet. Ainda estão foragidos Claro Dantas, um dos responsáveis pelo programa de saúde de onde os recursos era desviado, e Carlos Arlindo Costa, apontado como responsável pelo Projeto Filipenses. As autoridades do Rio foram informadas pela Polícia Federal de que Costa está no exterior. Ele teria embarcado no dia 5 de julho para a Suíça. Há informações de que ele tem uma filha naquele país, mas o fato de ter viajado para um paraíso fiscal só aumentou as desconfianças dos promotores de que ele poderia estar cuidando dos interesses da quadrilha. Segundo o MP, Costa teria recebido pelo menos R$ 98 mil do esquema. Lucidi teria recebido R$ 250,4 mil. Envolvidos na investigação revelaram que foi feita a quebra do sigilo bancário dos envolvidos na processo criminal, mas não foram encontradas evidências fortes de enriquecimento até agora. Por isso, a maior desconfiança é de que a maior parte do que foi sacado num banco da zona sul do Rio tenha sido usada em campanhas eleitorais. Segundo promotores envolvidos no caso, o bloqueio anteontem dos bens dos envolvidos, inclusive os do casal Garotinho, tem como objetivo garantir a possibilidade de restituição aos cofres públicos dos recursos desviados ao final do processo. Rosinha e Garotinho não quiseram dar entrevistas sobre as denúncias. A ex-governadora está em campanha para a Prefeitura de Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense) e atribuiu a operação a interesses eleitorais. Em seu blog, o ex-governador Garotinho, que foi secretário de Governo da mulher, lembrou que devolveu, em 2006, o dinheiro doado à sua pré-campanha pelas empresas ligadas às ONGs prestadores de serviço ao Estado. Apesar do decreto que determinava a aprovação dos convênios pela governadora, Garotinho afirmou que ele e a mulher não sabiam das irregularidades. "Conheço bem Rosinha e sei que ela jamais permitiria qualquer uma das práticas que estão sendo imputadas a pessoas que colaboraram nos nossos governos", afirmou.