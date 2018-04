MP quer que Roriz devolva recursos aos cofres públicos

O MP, por meio de um núcleo especializado no combate a organizações criminosas, ofereceu denúncia contra o ex-governador e protocolou uma ação civil pública contra ele e um ex-secretário de Saúde.

De acordo com informações do MP, os dois teriam autorizado a compra do hospital por R$ 18,3 milhões, mas a Caixa Econômica Federal (CEF) teria avaliado o imóvel em R$ 15 milhões. Conforme o MP, se eles forem condenados criminalmente, poderão ser punidos com detenção e multa.