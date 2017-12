MP que facilita assentamentos em terra da União é aprovada O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira a medida provisória (MP) que facilita a regularização de assentamentos de famílias de baixa renda em terras da União. A MP define como sendo de baixa renda a família com rendimento mensal de até 5 salários mínimos. A MP - uma das que trancavam a pauta de votações do plenário - não faz parte do conjunto de medidas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Ainda há nove MPs trancando a pauta e, portanto, nenhuma outra proposição poderá ser apreciada enquanto elas não forem votadas.