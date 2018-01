MP-PR manda prefeita trocar placas com suas iniciais A prefeita de Maripá, a 580 quilômetros de Curitiba, no oeste do Paraná, Jacira Quirino Alves (PMDB), terá de trocar as placas de veículos oficiais que traziam as iniciais de seu nome e/ou o número 15, fazendo referência ao seu partido, por outras com identificação aleatória. Os custos dessa troca devem ser cobertos pela própria prefeita. A decisão, em caráter liminar, é da Vara Cível de Palotina, onde tramita ação civil pública em que o Ministério Público Estadual do Paraná pede a condenação por improbidade administrativa.