MP-PR já fez 191 pedidos de impugnação de candidatos O Ministério Público (MP) do Paraná informou hoje que os promotores já apresentaram 191 ações de impugnação de candidaturas à Justiça Eleitoral. As ações atingem 48 dos 399 municípios do Estado - 45 relacionadas a candidatos a prefeito, 12 a vice-prefeito e 134 a vereador. De acordo com o levantamento do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais (CAOP), metade dos pedidos têm motivação em irregularidades judiciais pendentes (ações penais, improbidade e condenações sem trânsito em julgado) e metade apresentaram inelegibilidade (contas reprovadas, suspensão de direitos políticos em condenações definitivas e ausência de quitação eleitoral). Mas o promotor de Justiça Armando Antonio Sobreiro Neto, do CAOP, alertou que o número não foi totalmente fechado, pois alguns promotores ainda não enviaram as listas com os pedidos de impugnações. Este ano, há 206 agentes do MP atuando como promotores eleitorais. O órgão optou por não divulgar os nomes das candidatos com pedido de impugnação, apenas a listagem dos municípios. "Nossa intenção é dar à população subsídios para verificar se o candidato que escolheu está mesmo apto para receber seu voto. Em qualquer cartório eleitoral o cidadão pode conseguir a relação", disse.