MP-PR divulga lista de candidatos 'fichas sujas' O Ministério Público do Paraná divulgou hoje uma lista com 333 nomes de candidatos nas próximas eleições municipais que têm pendências judiciais. Entre os listados estão 65 candidatos a prefeito, 19 a vice-prefeito e 228 que almejam vagas como vereador. Eles estão distribuídos em 85 dos 399 municípios do Estado. Nenhum dos oito candidatos a prefeito ou vice-prefeito de Curitiba consta da lista, embora 10 pretendentes à Câmara Municipal estejam entre os "fichas sujas". O MP-PR informou ter feito 107 pedidos de impugnação dos candidatos que respondem a ações criminais ou por improbidade administrativa. Mas nenhum deles teve condenação definitiva. No entender do Supremo Tribunal Federal (STF), esses candidatos podem concorrer às eleições. Entre os citados, 46 já possuem condenação definitiva. Esses podem ter as candidaturas impugnadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O restante tem contas rejeitadas, problemas de quitação eleitoral ou deficiência em registro eleitoral. Os nomes dos candidatos estão no site do MP-PR.