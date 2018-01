MP-PR apresenta ação civil pública contra deputados O Ministério Público do Paraná (MP-PR) comunicou, por meio de nota, na tarde de hoje, ter entrado com ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra deputados, ex-deputados e servidores públicos. De acordo com a Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público de Curitiba, eles seriam responsáveis por diversas ilegalidades relacionadas à falta de transparência e manipulação de atos oficiais por meio do uso de diários secretos.