MP pede que o TSE casse o mandato de Sarney Filho O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determine a perda do mandato do deputado federal José Sarney Filho (PV-MA). De acordo com o MPE, o parlamentar usou indevidamente os meios de comunicação na eleição de 2006 e cometeu abuso de poder econômico e de autoridade.