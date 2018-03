MP pede que ex-diretores da Dersa devolvam R$ 5,3 mi

Em agosto de 1990, a Dersa, por meio de seus diretores, firmou contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia com a Ductor, sem licitação. O entendimento dos diretores era que se tratava de serviços técnicos especializados. O trabalho que seria realizado era apoio à fiscalização das obras de conservação e melhoria das rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. O Tribunal de Contas do Estado considerou ilegal a contratação, em setembro de 1993.

Em 2000, o Ministério Público (MP) entrou com Ação Civil Pública pedindo a condenação dos envolvidos. Em junho de 2010, os acusados foram condenados a ressarcir à Dersa o valor de 30% do contrato irregular, mais as custas processuais de R$ 215 mil, no prazo de 15 dias.