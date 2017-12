MP pede prisão de três prefeitos de PE por desvio de verba O Ministério Público de Pernambuco pediu nesta quarta-feira a prisão preventiva de três prefeitos pernambucanos por licitações fraudulentas, desvio de verba pública e falsificação de documentos. José de Lima Sampaio (PSB), prefeito de Caetés - terra natal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva -, Nomeriano Martins (PSDB), prefeito de Águas Belas, e Marquidoves Marques (PFL), de Lagoa do Ouro, são acusados de terem provocado, juntos, um prejuízo de cerca de R$ 3 milhões às respectivas prefeituras entre 2003 e 2005. Outros 15 prefeitos foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público, sem pedido de prisão preventiva, por irregularidades no uso dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), contratação irregular de pessoal, crime ambiental e fraude em licitação. De acordo com o Ministério Público, o prefeito de Lagoa do Ouro, no sertão, Marquidoves Marques, desviou R$ 700 mil. Nomeriano Martins teria desviado R$ 1,7 milhão da prefeitura de Águas Belas, no agreste, entre 2003 e 2005. O prefeito de Caetés, também no agreste, é responsabilizado por fraudes em licitações no valor de R$ 695 mil em 2004, o que teria sido descoberto pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE) durante a Operação Eleições. Nomeriano Martins já havia sido preso - e liberado por força de habeas corpus - em novembro do ano passado pela Polícia Federal, na Operação Alcaide, acusado de desvio de recursos repassados pela União a prefeituras do agreste, constatados pela Controladoria Geral da União. Também foram presos dois irmãos seus - o deputado estadual Claudiano Martins (PMDB) e o prefeito de Manari, Otaviano Martins (PMDB), município detentor do mais baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do País. Mais de 20 prisões foram feitas na operação. De acordo com o Ministério Público, Nomeriano Martins teria desviado R$ 1,7 milhão da prefeitura de Águas Belas, no agreste, entre 2003 e 2005. O prefeito de Caetés, também no agreste, é responsabilizado por fraudes em licitações no valor de R$ 695 mil em 2004, o que teria sido descoberto pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE) durante a Operação Eleições. No seu terceiro mandato como prefeito, José de Lima Sampaio, recebeu duas visitas do presidente Lula. Em 1993, Lula, ainda candidato, visitou a cidade com a "Caravana da Esperança". Em novembro de 2002, Lula esteve novamente em Caetés como presidente eleito.