MP pede impugnação de 70 candidaturas por ficha-suja

A Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de São Paulo pediu a impugnação de 70 candidaturas no Estado por ficha-suja. Ao apresentar o balanço dos pedidos realizados, o procurador regional eleitoral André de Carvalho Ramos informou que não iria falar especificamente a respeito de nenhum candidato da lista, que inclui o deputado Paulo Maluf (PP), alegando que eles terão prazo até o final do mês para apresentar as suas defesas no processo a ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). "Os números ainda não são definitivos, porque vamos analisar a defesa de cada um", afirmou.

No balanço apresentado na tarde desta terça-feira pelo procurador, das cerca de 3,6 mil candidaturas em São Paulo, foram registradas irregularidades em 2.416 e solicitadas 1.913 impugnações. Deste total, 70 em razão da lei da ficha limpa. Após a análise do TRE, que definirá o futuro das candidaturas, os políticos poderão ainda recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).