MP pede condenação do prefeito de Nova Iguaçu-RJ Ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) pede a condenação do prefeito de Nova Iguaçu, Luiz Lindbergh Farias Filho, e a devolução de dinheiro empenhado em contrato sem licitação. De acordo com o órgão, a Prefeitura não apresentou fatos concretos ou dados técnicos que justificassem a escolha direta da empresa.