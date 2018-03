MP pede celeridade no inquérito do mensalão do DEM O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, e a subprocuradora-geral Raquel Dodge enviaram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedido para que haja celeridade na investigação do inquérito que apura o esquema de corrupção no governo do Distrito Federal, conhecido como "mensalão do DEM". Eles pedem que o governador afastado, José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM), e seu assessor, Wellington Moraes, sejam ouvidos imediatamente, assim como as testemunhas do caso, "para evitar o desaparecimento de vestígios dos crimes".