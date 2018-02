MP pede cassação de prefeito por aceitar presente

No dia 13 de janeiro de 2010, Gontijo deixou Belo Horizonte para buscar Lopes que estava em Brasília. Da capital federal, Gontijo foi a Rio Preto conhecer áreas para a possível construção de loteamentos populares. Junto com Lopes, viajaram o então procurador do município Luís Tavolaro e o lobista Alcides Fernandes Barbosa, ambos envolvidos no escândalo da máfia da inspeção veicular no Rio Grande do Norte. A viagem se tornou pública no ano passado, após Barbosa brigar com o prefeito, que admitiu ter feito a viagem.

Na conclusão do inquérito, o MP pede à Justiça que Lopes seja condenado por improbidade administrativa, com a perda do mandato e suspensão dos direitos políticos. O promotor Sérgio Clementino também pede que os três paguem multa de R$ 39,9 mil cada um por terem recebido a viagem de ''presente'' do empreiteiro, "que tinha interesses empresariais que seriam atingidos pelas ações dos agentes públicos, mormente o prefeito". Segundo o promotor, ao aceitar o ''presente'', Lopes e Tavolaro se enriqueceram ilicitamente. "Não se tratou de mera viagem corriqueira, mas sim de presente de alto custo que beneficiou indevidamente os agentes públicos", disse.Valdomiro perguntado sobre a acusação, disse que "tudo que fez foi legal, e não tem nada a temer".

Além deste inquérito, Valdomiro responde a outros quatro inquéritos em que é acusado de receber propinas ou beneficiar ilegalmente empresários com contratos com a Prefeitura.