MP oferece primeira denúncia da Operação Avalanche O Ministério Público Federal em São Paulo ofereceu ontem a primeira denúncia relacionada à Operação Avalanche, desencadeada na última sexta-feira pela Polícia Federal. A denúncia foi contra policial federal Francisco Pellicel Júnior e o investigador da Polícia Civil de São Paulo Edisom Alves Cruz. Os dois, segundo o MPF, teriam se associado aos empresários Afonso José Penteado Aguiar e Eduardo Roberto Peixoto para tentar extorquir um empresário paulistano. Segundo a denúncia, Pellicel e Cruz, entre dezembro de 2007 e junho de 2008, procuraram a advogada do empresário para exigir dele de US$ 2 a 3 milhões. Os policiais afirmavam ter informações sigilosas, obtidas na Receita Federal, que poderiam resultar numa investigação contra ele na Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros (Delefin). O dinheiro não foi pago, pois o empresário orientou sua advogada a não ceder à pressão dos acusados. A Operação Avalanche teve início em 2007 para investigar inicialmente a apropriação indevida de dinheiro apreendido durante operação de fechamento de bingos e que culminou com a descoberta de diversos outros crimes. Entre os presos está o empresário Marcos Valério, réu no caso do mensalão.