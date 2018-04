MP oferece denúncia contra invasores do MST

O Ministério Público levou em consideração a apreensão de armas com os sem-terra e anexou laudo com a descrição das imagens da invasão, que segundo o MP, caracteriza a formação de quadrilha ou bando. No laudo também consta a relação de objetos furtados após a desocupação - galões de óleo diesel, ferramentas, máquina fotográfica, adubo, serra elétrica, sacos fertilizantes e outros objetos. O laudo também informa que foram destruídos 12.298 pés de laranja, instalações de escritórios e galpões e danificados 26 tratores, totalizando prejuízo de R$ 1,3 milhão.

O advogado Jorge Moura, do MST, disse à imprensa que a denúncia não tem objetividade e é uma tentativa de criminalizar o movimento. Segundo ele, não há nenhuma prova de que integrantes do movimento tenham depredado a fazenda, que estaria sendo ocupada irregularmente pela Cutrale. De acordo com o advogado, os fertilizantes encontrados com membros do MST possuem nota fiscal que serão apresentados pelos sem-terra, que vão se defender assim que a denúncia for aceita pela Justiça.