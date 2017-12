MP marca para 5ª feira depoimento de Silvio Pereira Além de ter sido chamado a falar na CPI dos Bingos, o ex-secretário-geral do PT Silvio Pereira terá de prestar depoimento nesta semana no Ministério Público Federal (MPF). Procuradores da República no Distrito Federal intimaram o ex-secretário a depor em quatro procedimentos abertos pelo MPF para apurar irregularidades em licitações e contratos dos Correios envolvendo empresas como SMP&B, Novadata, Consórcio Alpha e HHP. O depoimento foi marcado para as 8 horas de quinta-feira. Segundo a assessoria de comunicação do MPF, se ele não comparecer, não está descartada a possibilidade de condução coercitiva. Os procuradores decidiram ouvir o ex-secretário do PT após a publicação de uma entrevista sua ao jornal O Globo no último domingo. Na entrevista, Silvio Pereira disse que a intenção do publicitário Marcos Valério de Souza de faturar R$ 1 bilhão no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também disse que cumpria ordens do presidente, do ex-ministro José Dirceu, do senador Aloizio Mercadante e do ex-presidente do PT José Genoino.