MP-MA denuncia 5 prefeitos por sonegarem informação Cinco prefeitos maranhenses foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) por sonegarem informações e deixarem de responder intimações feitas pelo MP desde 2006. Dirce Maria, prefeita de Timbiras, Mário Bacelar, prefeito de Afonso Cunha, Pedro Alves Pinheiro, prefeito de Matões, Ivan Magalhães, prefeito de São João Sóter, e Benedito Sá de Santana, prefeito de Sucupira do Norte, foram intimados em setembro de 2006 e em janeiro e junho de 2007 e não responderam a intimação. O MP pedia informações que comprovassem a notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais da liberação de recursos federais para o município. Como os dados são necessários para que o MP entre com uma possível ação contra os prefeitos, a recusa pode ser considerada crime. A denúncia aguarda agora decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Se condenados, os prefeitos poderão cumprir pena de até três anos de reclusão.