MP investiga vereador; Kassab cria site para doações

Kassab não deu prazo para a proposta entrar no ar, mas disse que o novo site deve dar mais transparência ao destino do material recolhido. "É para que fique claro e bem identificado quem está enviando, como está indo, quem está recebendo e como chegou (o donativo)", afirmou. Ele defendeu o coordenador da Defesa Civil, coronel Jair Paca de Lima, e disse que prefere aguardar a apuração do caso para tomar outras providências.

Convidado pela liderança do governo na Câmara Municipal, Paca se apresentou ontem na Casa, em uma tentativa de esclarecer a denúncia de que a Defesa Civil estaria liberando doações destinadas à região serrana do Rio de Janeiro e a São Paulo apenas para entidades indicadas por vereadores. Em gravação transmitida pela Rádio Bandeirantes AM, uma funcionária do órgão teria informado que os mantimentos que haviam sobrado no galpão municipal só seriam liberados após a indicação de algum vereador.

Nominalmente, a funcionária citou apenas Ushitaro Kamia (DEM), que apoiou a campanha de Paca a deputado estadual no ano passado. Na Câmara, Paca voltou a negar ter negociado direcionamento de itens com qualquer vereador, apesar de confirmar a doação de 250 quilos de roupas para a Fundação Oriente-Ocidente, ligada a Kamia.

Em sua defesa, Kamia afirmou que não indica nenhum funcionário da fundação e não sabe por que uma funcionária da entidade pedia título de eleitor e RG antes de liberar as doações. Ele negou novamente ter intermediado a ajuda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.