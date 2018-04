MP investiga licitação sobre lixo em Ribeirão Preto-SP O Ministério Público Estadual abriu inquérito civil para investigar possível direcionamento na licitação para serviços de transporte e destinação final do lixo em Ribeirão Preto. A vencedora é a Leão Ambiental, do grupo Leão & Leão. A empresa foi a única a apresentar propostas de preço para os serviços, que podem render até R$ 25 milhões em 30 meses. A Leão & Leão chegou a ser denunciada em 2006 no processo da máfia do lixo e acusada de ter desviado R$ 30 milhões dos cofres da prefeitura na gestão Antonio Palocci (2001 -2002). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.