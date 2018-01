MP investiga como empresa fantasma contratou advogado O Ministério Público Estadual (MPE) quer saber como a Lavicen Construções e Locação de Máquinas e Terraplanagem, empresa acusada de servir de fachada para o desvio de verbas durante a construção do Túnel Ayrton Senna, na gestão do ex-prefeito Paulo Maluf (PPB), contratou um importante escritório de advocacia de São Paulo para impetrar os mandados de segurança que resultaram na suspensão da quebra do sigilo da empresa no Tribunal de Justiça (TJ) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). "Como uma empresa fantasma, formada por sócios ´laranja´, conseguiu constituir advogado e obter estes resultados?", pergunta o promotor Marcelo Mendroni, do Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público. Mendroni afirmou hoje que vai esperar apenas o julgamento do mérito do mandado de segurança no STJ para investigar judicialmente o contrato firmado entre a Lavicen e o escritório de advocacia. A Lavicen foi subcontratada pela Companhia Brasileira de Projetos e Obras (CBPO) para trabalhar em grandes obras das gestões dos ex-prefeitos Maluf e Celso Pitta (PTN). Apenas entres os anos de 96 e 97, durante a construção do Túnel Ayrton Senna, a Lavicen recebeu mais de R$ 20 milhões por contratos de locação de máquinas. Mas o Ministério Público descobriu que a empresa nunca teve máquinas para locar, que funcionava num endereço "fantasma" na cidade de Abatiá, no Paraná, e que um de seus sócios, o sapateiro Lavino Kill, nunca soube da existência da Lavicen. A assinatura de Kill foi grosseiramente falsificada no contrato social. O outro sócio, Joel Gonçalves Pereira, é um homem com o CPF cancelado porque não se recadastrou na Receita Federal em 1999, e têm sido procurado pela Justiça do Paraná para depor. Ele está indiciado a revelia pela Justiça paranaense em um processo de estelionato. O procurador da empresa, Francisco Sacerdote, também afirmou por escrito, em depoimento à Justiça, que não sabia das ligações da empresa. O advogado Felipe Pugliesi, que conseguiu a suspensão da quebra do sigilo da Lavicen no TJ e no STJ, não informou qual dos sócios o contratou para realizar os serviços. "Não preciso responder isso. A questão está sub-judice e não posso me alongar", disse ele. A quebra do sigilo, suspensa por medida luminar acatada pelo TJ e STJ, foi concedida pelo Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo) da Justiça de São Paulo, a pedido do Gaeco, nas investigações sobre suposto desvio de dinheiro da gestão Maluf durante a construção do Ayrton Senna.