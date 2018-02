MP investiga cartões corporativos de ministros O Ministério Público Federal no Distrito Federal (MPF-DF), que já investiga denúncias de uso ilegal de cartões de créditos corporativos por funcionários da Presidência da República, instaurou hoje uma investigação sobre o uso de cartões por ministros de Estado. De acordo com a decisão do MP, o uso indevido desses cartões representa "imoralidade administrativa" e causa prejuízo ao patrimônio público. A primeira investigação - relativa a cartões da Presidência - foi aberta a pedido do deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP). Nas diligências feitas nessa primeira investigação, os procuradores da República inspecionaram documentos fiscais sigilosos da Presidência e requisitaram a relação dos portadores desses cartões corporativos. Agora, o MP avalia os dados fiscais dessas pessoas.