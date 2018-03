MP faz outdoor sobre candidatos com ficha suja no MA A candidatura de um casal de ex-prefeitos no município de Caxias, no Maranhão, que responde conjuntamente a 40 processos, levou o Ministério Público Eleitoral na cidade, localizada a 371 quilômetros de São Luís, a divulgar num outdoor uma lista de candidatos com fichas sujas. Às vésperas do início da campanha eleitoral, que oficialmente começa no domingo, a peça publicitária foi colocada à frente da sede da Promotoria, e relaciona o nome de 11 ex-administradores públicos e o número dos processos nos quais são réus. Todas as ações, disseram os funcionários, são civis e foram propostas pela Promotoria. Segundo estimativa do MPE, o prejuízo aos cofres públicos por parte dos ex-gestores relacionados no outdoor chega a R$ 26 milhões. Entre os citados que aparecem no outdoor estão o ex-deputado e ex-prefeito de Caxias Paulo Marinho (com 27 processos) e a ex-prefeita e mulher de Marinho, Márcia Marinho (com 13 processos).