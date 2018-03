MP entra com ação contra prefeito de Bebedouro-SP A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social de Bebedouro (SP), do Ministério Público (MP), propôs ação civil pública com pedido de liminar contra o prefeito da cidade, João Batista Bianchini, conhecido como Italiano, quatro servidores da prefeitura, 10 empresários, dois contadores e oito empresas. Todos são acusados de fraudar licitações na área de construção civil.