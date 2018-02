MP Eleitoral isenta Richa de envolvimento em denúncias

A denúncia contra Richa foi feita em junho após a divulgação de uma fita de vídeo que apresentava ex-candidatos a vereador pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) recebendo dinheiro do coordenador do Comitê Lealdade, Alexandre Gardolinski. Esse comitê foi formado pelos dissidentes do PRTB, que não concordavam com a direção do partido que decidiu pela coligação formal com o PTB, que tinha como candidato o deputado estadual Fábio Camargo.

Segundo a denúncia, cada dissidente teria recebido R$ 1,6 mil para desistir da candidatura e passar a apoiar Richa. Alguns dos envolvidos disseram que o dinheiro foi utilizado na campanha. "Não há dúvida de que, no Comitê Lealdade, realizaram-se arrecadação e despesas não contabilizadas na campanha do candidato Beto Richa, que de pronto e sem qualquer dúvida, revelam-se ilícitas", acentuou o procurador.

Após examinar documentos e ouvir mais de uma dezena de pessoas, Guedes disse que apenas o autor da denúncia, empresário Rodrigo Oriente, falou da participação direta de Richa na distribuição de recursos aos dissidentes do PRTB. "Restou afastada a participação pessoal de Carlos Alberto Richa nos crimes eleitorais inicialmente noticiados", ressaltou o procurador. Mas, como o prefeito e assessores admitiram que o comitê fazia parte da campanha, "pelo menos do ponto de vista eleitoral, não há dúvida de que o candidato Beto Richa responde também pelos fatos eventualmente ocorridos no interior daquele comitê".

De acordo com o procurador, "o fato de aqui se excluir a responsabilidade penal do prefeito, não se exclui eventual responsabilidade eleitoral pelos fatos ocorridos no múltiplas vezes referido Comitê Lealdade". Os responsáveis pelo comitê financeiro da campanha disseram não terem sido informados sobre todos os gastos desse núcleo e, portanto, não tinham como declará-lo.