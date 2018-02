MP Eleitoral barra 14 candidaturas do DF no TRE A Procuradoria Regional Eleitoral do Distrito Federal conseguiu barrar 14 das 22 candidaturas que questionou no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Brasília. Desses, sete foram barrados com base na Lei da Ficha Limpa, entre eles o ex-governador da capital José Roberto Arruda, que tenta voltar ao comando da gestão no DF.