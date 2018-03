MP e PF pediram prisão de Greenhalgh, mas juiz negou

O Ministério Público Federal e Polícia Federal pediram a a prisão do ex-deputado federal pelo PT paulista Luiz Eduardo Greenhalgh, por suposta participação na "organização criminosa de Daniel Dantas", preso nesta terça-feira, 8, pela Operação Satiagraha. O pedido, no entanto, foi negado pelo juiz. "O juiz federal Fausto de Sanctis entendeu que não existiam fundamentos suficientes para decretá-las", diz trecho da nota do MP. Procurada pelo estadao.com.br, a assessoria de Greenhalgh não havia retornado até às 16h30. Veja também: Imagens da Operação Satiagraha Opine sobre a prisão de Dantas, Nahas e Pitta PF prende Daniel Dantas, Naji Nahas e Celso Pitta Daniel Dantas, pivô da maior disputa societária do Brasil Entenda o nome da Operação Satiagraha, que prendeu Dantas Entenda as acusações contra Dantas e Nahas Defesa diz que Dantas foi preso por vingança Mandados de prisão atingem familiares e funcionários de Dantas As ações da Polícia Federal no governo Lula Os 40 do mensalão A PF deflagrou nesta terça a Operação Satiagraha, que investiga desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. Entre os presos, além de Dantas, estão o empresário Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta. As investigações tiveram início há quatro anos e são um desdobramento do "Caso Mensalão".