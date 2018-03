MP é favorável à permanência de Arruda na prisão O Ministério Público Federal encaminhou um parecer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) recomendando que o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda permaneça preso. Para o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, e para a subprocuradora-geral da República Raquel Dodge, o STJ deve rejeitar o pedido de liberdade feito pelos advogados de Arruda para que o ex-governador seja solto. De acordo com eles, há provas de que Arruda está preso em condições dignas e com assistência médica.