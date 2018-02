MP dos Portos: denúncia de Garotinho será investigada A oposição entrou na noite de ontem (13) com um requerimento de investigação preliminar na corregedoria da Câmara no qual pede a apuração das denúncias feitas pelo líder do PR, deputado Anthony Garotinho (RJ), que na última quarta-feira (8) colocou sob suspeita as negociações para tentar votar, na Câmara, a MP 595, a chamada MP dos Portos. Assinado pelos deputados Carlos Sampaio (SP), Ronaldo Caiado (GO) e Rubens Bueno (PR), líderes do PSDB, DEM e PPS, respectivamente, a oposição quer que a Corregedoria apure "se há indícios suficientes para uma eventual sindicância ou inquérito".