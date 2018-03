MP do Rio denuncia Rosinha Garotinho por improbidade A ex-governadora do Rio de Janeiro e atual prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, e mais três pessoas foram denunciadas ontem por improbidade administrativa pelo Ministério Público do Estado. A ação civil pública se refere ao suposto dano de pelo menos R$ 41 milhões causado ao patrimônio estadual no último mês do governo dela, em 2006.