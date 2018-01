MP do novo IR eleva carga tributária de empresas O governo vai aumentar a carga tributária de empresas prestadoras de serviço para compensar a queda de receitas com a correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. A fórmula proposta pelo Executivo é muito parecida com outra, rejeitada pelo Congresso. Ela eleva de 1% para 3% a alíquota efetiva da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) pago por essas empresas a partir de maio. O ganho estimado é de R$ 308 milhões neste ano e de R$ 740 milhões num período de 12 meses. "A Lei de Responsabilidade Fiscal nos obriga a lidar com a redução das receitas dessa forma", disse o ministro da Fazenda, Pedro Malan. Pela lei, segundo ele, a queda na arrecadação causada pela correção da tabela pode ser compensada com cortes de despesas. Mas a perda com a mudança dos limites de dedução só pode ser compensado por aumento de impostos. O secretário da Receita, Everardo Maciel, disse que a queda na arrecadação será de R$ 3,8 bilhões e só as deduções com dependentes terão impacto este ano, pois incidem na fonte. As outras são calculadas na declaração do IR entregue em 2003. Portanto, explicou, o valor a ser compensado este ano com cortes será de R$ 1,67 bilhão e com aumento de tributos, de R$ 188 milhões. Everardo admitiu que o governo recolherá mais do que isso com o ajuste da CSLL e disse que o ganho será descontingenciado dos gastos.