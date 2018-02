MP denuncia Valério, sua mulher e ex-sócios por sonegação

O Ministério Público Federal (MPF) em Belo Horizonte ofereceu denúncia contra o empresário Marcos Valério de Souza; sua mulher, Renilda Maria Santiago, e seus ex-sócios na SMPB - Cristiano de Mello Paz e Ramon Hollerbach Cardoso -, acusados sonegação de tributos federais entre os anos de 2003 e 2004. Esta não é a primeira vez que o empresário é denunciado pelo MP. Em junho, o empresário foi condenado pelo crime de falsidade ideológica por emissão de notas fiscais falsas da agência SMPB Comunicação, entre agosto de 2002 e novembro de 2003. O juiz Walter Luiz de Melo, da 4ª Vara Criminal de Belo Horizonte, condenou Valério a um ano de prisão em regime aberto, mas a pena foi substituída por multa e prestação de serviço comunitário. Segundo denúncia do Ministério Público, o empresário e mais sete pessoas foram acusadas de emissão de notas fiscais para uma empresa de prestação de serviços simulando trabalhos realizados pela referida empresa de agosto de 2002 a novembro de 2003. Além deste processo, Valério também é réu no mensalão e considerado o principal operador do escândalo revelado pelo ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. NO MENSALÃO Acusado de ser o operador do esquema do mensalão e do caixa 2 do PT, Valério afastou-se das empresas SMB&P e DNA logo após o escândalo. No ano passado, O Supremo Tribunal Federal aceitou as denúncias contra ele. Neste processo, ele responde por: Corrupção ativa, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, evasão de divisas e peculato. No entanto, a denúncia de falsidade ideológica foi recusada.