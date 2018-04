MP denuncia suposto desvio de repasse a ONGs de MG O Ministério Público Federal (MPF) no município mineiro de Uberaba ofereceu denúncia e ajuizou ação civil pública contra três ex-diretores das organizações não-governamentais (ONGs) Centro Nacional de Cidadania Negra (Ceneg) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Brasil Central (Adebrac) por desvio e mau emprego de recursos públicos federais em convênios com a União, por intermédio da Fundação Cultural Palmares. Com base em relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU), o MPF afirma que foram detectadas diversas irregularidades na execução de cinco convênios, firmados nos anos de 2000 e 2002. Teriam sido desviados mais de R$ 800 mil de um total repassado de R$ 3,362 milhões, conforme investigação da CGU.