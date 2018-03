MP denuncia sete por morte de prefeito de Jandira-SP O Ministério Público (MP) denunciou hoje sete pessoas acusadas de envolvimento na morte do prefeito de Jandira, Braz Paschoalin (PSDB), assassinado a tiros na manhã do dia 10 de dezembro do ano passado, quando chegava a uma rádio local. O motorista dele ficou gravemente ferido.