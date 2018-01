MP denuncia servidores por fraude em licitação no RJ

Jeronimo Farias de Melo, Rafael Carvalho da Silva, Daniel Augusto Monteiro de Almeida, Maurício José Alves e Maurício José Alves Júnior vão responder pela ação penal pelo crime de fraude em licitação por supostamente terem criado empresas fantasmas para burlar a concorrência da obra, orçada em R$ 331.120,42. Eles foram afastados de suas funções. Nos gabinetes onde os denunciados trabalhavam foram apreendidos três computadores e um notebook. Além disso, um computador e um netbook foram achados na casa de Jeronimo.

Segundo o MP, o contrato, firmado pela Câmara com uma empresa, incluía a construção de banheiros privativos, quatro novos gabinetes, sala de recepção e de estar, dois banheiros coletivos, ampliação do gabinete da presidência, duas salas administrativas, garagem e um pequeno prédio denominado "anexo administrativo". Para desviar recursos, a comissão de licitação - presidida por Farias e integrada por Carvalho e Almeida - teria montado um processo administrativo com empresas de fachada.