MP denuncia prefeito de Salvador por improbidade

A rede de abrigos acolhe crianças e adolescentes no município de Salvador. A condenação por improbidade administrativa acarreta a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. O MP pede ainda que o prefeito seja condenado a compensar financeiramente o dano. A quantia que deverá ser encaminhada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Segundo a promotora de Justiça Mônica Barroso, autora da ação, ao não repassar recursos, o prefeito deixou as instituições em situação de extrema precariedade. Somente no exercício de 2010, o governo do Estado repassou o montante de R$ 1.475.151,75 ao município de Salvador, que não foi repassado.