MP denuncia Palocci por quebra de sigilo de caseiro O procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, denunciou o deputado e ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci por quebra de sigilo funcional no caso que envolveu o caseiro Francenildo dos Santos Costa. A denúncia foi encaminhada ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e precisará ser analisada em plenário para que então seja aberta uma ação penal contra Palocci. Palocci é acusado de ordenar a quebra do sigilo bancário do caseiro. À época, Francenildo disse à CPI dos Bingos que o então ministro fez várias visitas à uma mansão alugada no Lago Sul de Brasília, onde supostamente teriam ocorrido festas e partilha de dinheiro entre assessores de Ribeirão Preto, cidade onde Palocci foi prefeito. A Procuradoria ainda não divulgou se os demais envolvidos, como o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, e o ex-assessor de imprensa do Ministério da Fazenda, Marcelo Netto, também foram denunciados.