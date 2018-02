MP denuncia ex-prefeito de Paracambi-RJ O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou ontem o ex-prefeito de Paracambi (RJ) André Luiz Ceciliano por uso de documento falso. A pena máxima para esse tipo de crime pode chegar a cinco anos e dez meses de prisão. Ceciliano, que já havia sido denunciado pelo MP-RJ em março de 2010 por fraude à licitação, é acusado de adulterar uma cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município (LDO) e enviá-la ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) para se enquadrar nas exigências da lei.