MP denuncia doleiro que teria ligação com Maluf O Ministério Público Federal denunciou o doleiro Vivaldo Alves por manter conta não declarada nos Estados Unidos, no período de 1999 a 2002, período em que o acusado teria transferido o valor de US$ 4.209.375,65 para uma conta no Safra National Bank of New York. Conhecido como "Birigui", o doleiro prestava serviços para a Paulo Maluf e Flávio Maluf, segundo o MPF. Em 2005, gravações autorizadas pela Justiça Federal supostamente mostravam que Paulo e Flávio planejavam coagir o doleiro para que ele não falasse nada no processo contra ambos. A coação, ocorrida no curso de processo envolvendo os Maluf, levou a Justiça Federal a decretar a prisão dos dois a pedido do MPF.