MP denuncia cinco por 'mensalinho' em Igarapava-SP Os promotores Ministério Público Estadual (MPE) de Franca ofereceram hoje, no Fórum de Igarapava, município paulista da região de Ribeirão Preto, denúncia contra cinco vereadores da cidade, acusados de formação de quadrilha e três crimes de concussão - delito cometido por funcionário público no exercício de sua função. Eles são acusados de tentar obter um "mensalinho", entre R$ 15 mil e R$ 20 mil, do prefeito. Além disso, o MPE teve deferido as prisões preventivas de todos os acusados. Assim, os cinco continuarão presos na cadeia de Pedregulho.