MP denuncia 4 por morte de vereador de Mangaratiba-RJ Quatro suspeitos foram denunciados por homicídio qualificado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) na terça-feira, acusados pela morte do vereador Célio Lopes na madrugada de 2 de junho de 2009, no centro da cidade de Mangaratiba. A denúncia foi recebida pelo Juiz Alexandre Gavião e dois dos quatro envolvidos já foram presos. O apontado como autor dos disparos ainda está foragido. O crime foi supostamente praticado porque o vereador ameaçou André Rodrigues de demissão. No entanto, a investigação não descarta eventual motivação política.