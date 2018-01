MP denuncia 25 por desvios de recursos do Banrisul O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) denunciou à Justiça 25 suspeitos de envolvimento com desvios de recursos do Banrisul por superfaturamento de ações de marketing do banco estatal gaúcho. A acusação foi entregue à 6.ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre na última segunda-feira, um ano e meio depois do início das investigações por força-tarefa envolvendo o MP-RS, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas e Polícia Federal.